Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

NIEDERERBACH – Versuchter Wohnungseinbruch in Niedererbach

Unbekannte schlugen zwischen dem 20. und 22. Dezember 2024 ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in Niedererbach in der Straße Am Handsgraben ein. Es wurde die Glasscheibe zertrümmert und der oder die Täter gelangten in das Untergeschoss des Wohnhauses. Diebesgut wurde nicht mitgenommen. Zeugenhinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 – 92260 entgegen. Quelle: Polizei