Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

WAHLROD – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 bei Wahlrod

Am 22. Dezember 2024 ereignete sich gegen 11:15 Uhr auf der B 8 zwischen Wahlrod und Gieleroth ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 78jährige, allein am Verkehrsunfall beteiligte Fahrer eines Kleinwagens, kam in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden, eventuell kommt auch eine medizinische Ursache in Frage, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg zu melden. Quelle: Polizei