Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

ANDERNACH – Serie von Einbrüchen in Kraftfahrzeuge in Andernach

Im Zeitraum zwischen 20. Dezember 2024, 23:00 und 21. Dezember 2024, 05:00 Uhr, kam es in Andernach, speziell in den Wohngebieten Südhöhe, Martinsberg II und auch im Bereich Picassoring zu mehreren Einbruchsdiebstählen in abgestellten PKW. Die Fahrzeuge wurden geöffnet und Gegenstände wie EC Karten, Bargeld oder Weihnachtsgeschenke aus den Fahrzeugen entwendet. Teilweise wurden Gegenstände von den Tätern einfach weggeworfen. Es waren über ein Dutzend PKW betroffen. Die Polizei bittet daher Personen, die auf ihren Heimüberwachungsanlagen verdächtige Wahrnehmungen oder Personen aufgenommen haben, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. Dies gilt auch für Personen die sachdienlichen Hinweise geben können oder geschädigt wurden. Quelle: Polizei