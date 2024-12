Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Dienststellenübergreifende stationäre Verkehrskontrollen im Rahmen von ROADPOL

Freitag, 20. Dezember 2024 fanden in den Abendstunden im Bereich Koblenz gleichzeitig zwei Verkehrskontrollen an der B 42 sowie der B 416 in Metternich statt. Grundlage dieser Kontrollen war das sogenannte ROADPOL Konzept. ROADPOL steht für „European Roads Policing Network“. Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Hauptziel von ROADPOL ist es, die Zahl der Toten und Schwerverletzten auf europäischen Straßen zu reduzieren, die sogenannte Vision Zero.

Im Zeitraum von 18. bis 01.00 Uhr wurden unter Beteiligung der Dienststellen PI Koblenz 1, PI Koblenz 2 und der Polizeiinspektion Lahnstein insgesamt 83 Fahrzeuge sowie 94 Personen überprüft. Hierbei wurden zwei Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes sowie 12 Ordnungswidrigverfahren eingeleitet, hiervon fünf aufgrund der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie sieben Verfahren aufgrund des Nicht-Anlegens der Sicherheitsgurte. Quelle: Polizei