Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Wasserrohrbruch in der Koblenzer Straße

Am 21. Dezember 2024, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein gemeldet, dass in der Koblenzer Straße in Lahnstein aus dem dortigen Gehweg Wasser austrete und auf die Fahrbahn laufe. Eine Überprüfung vor Ort bestätigte dies. Aufgrund eines geringem Verkehrsaufkommens, kam es hierdurch jedoch nur zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch die EVM wird bestätigt, dass es sich um einen Wasserrohrbruch handelt. Durch das Abdrehen der Hauptwasserleitung, konnte der Wasseraustritt gestoppt werden. Hierdurch sind aktuell einzelne Wohnhäuser betroffen. Quelle: Polizei