Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

LAHNSTEIN – Gefährdung eines Fußgängers auf dem Fußgängerüberweg in Lahnstein

Donnerstagmittag, 19. Dezember 2024, wollte gegen 13:25 Uhr eine Frau die Bahnhofstraße in Lahnstein am Fußgängerüberweg am Amtsgericht queren. Vor ihr befand sich bereits ein Mann auf dem Überweg. Plötzlich kam ein roter Opel schnell an den Überweg gefahren und der Mann konnte sich nur durch einen Sprung vor einem Unfall retten. Die meldende Frau wurde durch die Fahrerin des Opels genötigt die Fahrbahn schnell frei zu machen. Da dies der Fahrerin zu lange dauerte, ist sie in einem Bogen um die Zeugin herum gefahren. Die Polizei Lahnstein bittet um Hinweise bezüglich des Mannes, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Wer hat die Situation gesehen und steht somit als Zeuge zur Verfügung? Quelle: Polizei