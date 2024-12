Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von wwa

RHEINBREITBACH – Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Rheinbreitbach

Samstagmittag kam es auf dem Kirchplatz in Rheinbreitbach zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus, der durch die Hauseigentümerin selbst festgestellt wurde. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer im Bereich des Schlafzimmers im 1. OG des Hauses aus. Die im Haus befindliche Familie konnte sich unverletzt ins Freie retten. Die genaue Brandursache steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der geschätzte Schaden, vor allem am Hausrat, liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Familie konnte durch das Ordnungsamt Unkel übergangsweise in einer Wohnung untergebracht werden. Quelle: Polizei