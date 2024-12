Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Einbruchsdiebstahl in Jugendzentrum/-(pfarr)heim in 57537 Wissen, im Kirchweg 9

Im Zeitraum zwischen Freitag, 20. Dezember 2024, 12:30 Uhr, und Samstag, 21. Dezember 2024, 07:17 Uhr, hebelten Unbekannte unter Zuhilfenahme eines Werkzeuges gewaltsam ein Außenfenster des Jugendzentrums auf und gelangten so zunächst ins Objektinnere. Das Fenster wurde dabei gänzlich aus der Verankerung gerissen. Im Inneren des Objektes wurden weitere Türen aufgebrochen und alle Räumlichkeiten durchsucht. Im weiteren Verlauf brachen die Täter in dem Untergeschoss eine Verbindungstür, die in das angrenzende Jugendheim/Pfarrheim führte, auf. Dort wurden drei weitere Zimmertüren gewaltsam aufgehebelt und stark beschädigt. Auch diese Räumlichkeiten wurden durchsucht. Der genaue Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Zeugen, welche Angaben zu etwaigen verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei