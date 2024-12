Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Goldene Verdienstmedaille des Kreises für Heijo Höfer

Immer mit ganzem Herzen dabei, ausgestattet mit hoher Sachkompetenz und bekannt als leidenschaftlicher Streiter für seine Überzeugungen: Mehr als 30 Jahre lang hat Heinz-Joachim (Heijo) Höfer die Politik im Landkreis Altenkirchen und darüber hinaus an entscheidenden Stellen mitgeprägt. Für seine großen Verdienste auf den verschiedenen politischen Ebenen ist der 71-Jährige jetzt von Landrat Dr. Peter Enders mit der goldenen Ehrenmedaille des Landkreises Altenkirchen ausgezeichnet worden. „Wenn wir auch gelegentlich in der Sache unterschiedliche Auffassungen hatten, so habe ich Heijo Höfer stets als absolut verlässlichen und fairen Gesprächspartner erlebt“, so der Landrat.

Höfer kann auf eine wahrlich beeindruckende politische Vita zurückblicken: Der Sozialdemokrat war von März 1992 bis November 2016 hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen, vom 5. März 1992 bis 2. Juli 2019 in Personalunion ehrenamtlicher Stadtbürgermeister von Altenkirchen. Von 1994 bis 2024 war Höfer Mitglied des Kreistags und hier zeitweise Vorsitzender der SPD-Fraktion. Als Nachrücker von Thorsten Wehner nahm der Jurist ab 1. Dezember 2016 als Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag Platz. Bis Juni dieses Jahres engagierte sich Höfer auf EU-Ebene als stellv. Mitglied im Ausschuss der Regionen, entsandt vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, dessen Europabeauftragter er lange Zeit war.

Da diese Ehrung am Rande einer Sitzung des Verwaltungsrats der Sparkasse Westerwald-Sieg vorgenommen wurde, konnte Landrat Achim Schwickert (Westerwaldkreis) Höfer eine weitere Urkunde aushändigen. In seiner Funktion als Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Landkreistags ehrte Schwickert den Altenkirchener für sein über 30-jähriges kommunalpolitisches Engagement.