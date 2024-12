Veröffentlicht am 28. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Bildungsteam im Haus Felsenkeller freut sich über anhaltend großes Interesse am Linedance.

Ab Dienstag, dem 7. Januar steht ein vertiefender Kurs auf dem Plan. Regelmäßig von 17 bis 18:30 Uhr geht es an fünf Terminen an die Fähigkeiten des Tanzbeines. Aber für alle die noch keine Berührung mit Linedance hatten: Es ist eine choreographierte Form des Gruppentanzens, bei der einzelne Tänzer, unabhängig von ihrem Geschlecht, in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind dabei immer passend zur Musik choreographiert. Meist wird dafür Country- oder Popmusik verwendet, aber es ist auch fast jedes andere musikalische Genre denk- und machbar.

Seit einigen Jahren ist dieser Tanz in verschiedenen Veranstaltungsformaten Teil des Bildungsprogramms. In Deutschland ist Linedance bereits seit zwanzig Jahren als Freizeitsport anerkannt. Der langjährige Linedance Trainer & Kursleiter Ronald Ernst ist von Anfang an mit dabei. Er wird eine Vielzahl unterschiedlicher Musik und passender Choreographien mitbringen und geht auch gerne auf die Wünsche der Teilnehmenden ein.

Die Felsenkeller-Kurse hatten schon so viele Mittänzer, dass es im Januar tiefer in die Materie geht. Der Kurs ist für alle geeignet, die schon Erfahrung haben. Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen sind ebenso gute Voraussetzungen. Es gilt wie immer: je länger man übt und je intensiver man sich mit der Materie beschäftigt, desto mehr Spaß macht es. Die Plätze sind begrenzt, also melden sich Interessierte gern frühzeitig an. Die Gebühr beträgt 60 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.