Veröffentlicht am 27. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Energie im Fokus: Unterstützung und Infos für Unternehmen – Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen und Bundesverband der Energieabnehmer (VEA) laden ein

Die hohen Energiepreise sind einer der Gründe für die aktuell schwache wirtschaftliche Lage Deutschlands. Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen möchte durch ihr Kooperationsprojekt mit dem Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. (VEA) die heimischen Unternehmen auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft und die damit verbundenen Vorteile in den Arbeitsfeldern Energie-Ersparnis und -Beschaffung, Effizienz sowie Recht und Regulierung aufmerksam machen.

Daher lädt die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen gemeinsam mit dem VEA Unternehmen aller Branchen und Größen zu einer Informationsveranstaltung in die Kreisverwaltung für Mittwoch, 22. Januar 2025, um 16.30 Uhr, ein. Die Experten des VEA werden an diesem Tag das Leistungsspektrum des Verbandes vorstellen. Von Energieeinsparungen und optimierter Energiebeschaffung über Fördermittelberatung bis hin zu rechtlichen und regulatorischen Fragen – die Experten des VEA werden Rede und Antwort stehen. „Der VEA agiert als unabhängiger Verband, also unabhängig von Energieversorgern und anderen Unternehmen“, wie Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung, betont. „Auch kleine Betriebe können von einer Mitgliedschaft profitieren“, so Kober. Der Verband berät in erster Linie Unternehmen aus dem Mittelstand und dem öffentlichen Sektor. Er vertritt bereits über 1.600 Unternehmen auf dem deutschen Strommarkt und bündelt etwa zehn Prozent des industriellen Stromeinkaufs.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Interessierte können sich bis Donnerstag, den 16. Januar, online anmelden unter: https://survey.lamapoll.de/VEA Informationen über den Verband gibt es online: www.vea.de. Ansprechpartnerin bei der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen ist Iris Scharenberg-Henrich, Tel.: 02681 813909, E-Mail: iris.scharenberg-henrich@kreis-ak.de