Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Rückblick 2024: Entwicklung der touristischen Strukturen für den Landkreis Altenkirchen

Der Touristiker-Arbeitskreis des Landkreises Altenkirchen hat sich zum Jahresausklang in der Familienferienstätte Arche Noah Marienberge in Elkhausen getroffen. Vertreter der sechs Verbandsgemeinden sowie das Backoffice-Team der Kreisverwaltung ließen ein ereignisreiches Jahr Revue passieren, das von zahlreichen Highlights geprägt war.

Netzwerken für den Erfolg

Für die Naturregion Sieg war Siegtal Pur in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg, an dem im kommenden Jahr in der Zusammenarbeit mit Siegen wieder angeknüpft werden soll. Die Veranstaltung ist seit über 20 Jahren ein erfolgreiches Projekt für alle Beteiligten über die Landesgrenzen hinaus.

Zu den Höhepunkten des Jahres 2024 zählte die erfolgreiche Durchführung der Aktiv-Messe „Erlebnis Natur“ in der Naturregion Sieg, die im September im Kulturwerk Wissen stattfand. Mit 40 Ausstellern vor allem aus dem Westerwald und einer großen Besucherzahl erwies sich die Veranstaltung als wichtiger Treffpunkt für regionale Anbieter und Interessierte.

Ergänzt wurde dies durch ein Netzwerktreffen der touristischen Leistungsträger im November im Hotel Germania, Wissen, das den Austausch und die Zusammenarbeit unter allen Akteuren weiter stärken und im kommenden Jahr wiederholt werden soll.

Digitalisierung und neue Standards

Ein weiterer Meilenstein war die weitere Erfassung von Übernachtungsbetrieben in das landesweite Buchungssystem feratel Deskline. Diese Digitalisierungsoffensive zeigte schnell Erfolge: Über das System und die Ausspielung auf der landkreiseigenen Homepage und zahlreichen weiteren Plattformen konnten 250 Übernachtungsreisen an die erfassten Betriebe vermittelt und 375 Erlebnistickets verbucht werden. Ergänzend dazu wurden im Backoffice knapp 150 Informationsanfragen bearbeitet und Prospekte an interessierte Gäste versandt. Auch weiterhin können sich Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe durch das Backoffice erfassen lassen. Für Frühjahr 2025 ist eine Aktualisierung der touristischen Webseite www.westerwald-sieg.de geplant.

Gästeführer stärken das Angebot

Die Gründung der Interessengemeinschaft Gästeführer Westerwald-Sieg und die Qualifizierungsanerkennung beim Bundesverband der Gästeführer in Deutschland (BVGD) unterstreicht die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre. Dank der Ausbildung und der intensiven Netzwerkarbeit bereichern ihre Führungen das touristische Angebot und tragen dazu bei, Besuchern die Region auf spannende Weise näherzubringen.

Abenteuer Heimat begeistert weiterhin

Die Veranstaltungsreihe Abenteuer Heimat in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen blickt 2024 auf über 250 begeisterte Teilnehmer zurück. Unter dem Motto „Perlen der Region“ werden auch im kommenden Jahr wieder besondere Orte im Landkreis Altenkirchen an Sonntag-Nachmittagen erlebbar gemacht. Die Fortsetzung der Reihe im Jahr 2025 ist fest eingeplant und kann über die Webseite oder über die KVHS Altenkirchen online gebucht werden.

Positiver Ausblick auf 2025

Mit einem starken Netzwerk, digitaler Präsenz und einem abwechslungsreichen Programm sieht der Touristiker-Arbeitskreis optimistisch in die Zukunft. Gemeinsam setzen sich die Touristiker dafür ein, die Region Westerwald-Sieg als attraktives Ziel für Urlauber und Tagesgäste weiter zu etablieren und sichtbar zu machen.

Über den Treffpunkt Arche Noah Marienberge

Das Gäste- und Tagungshaus in der Verbandsgemeinde Wissen ist mit rund 16.000 Übernachtungen im Jahr einer der größeren Gastgeber im Landkreis und mit zahlreichen Erholungs- und Ferienangeboten ein Urlaubsziel für Familien und Gruppen aus ganz Deutschland.

Foto: Im Dezember fand der monatliche Touristiker-Arbeitskreis des Landkreises Altenkirchen in der Arche Noah Marienberge statt. (Jennifer Siebert, Regionalentwicklung)