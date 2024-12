Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Wort gehalten: Radweg am Rhein in Engers fertig – Lückenschluss: Arbeiten vor Weihnachten abgeschlossen – Oberen Gehweg in einem Zug mitsaniert

Die Sanierungsarbeiten am Teilstück des Radwegs an der Engerser Rheinpromenade sind abgeschlossen. In Kürze werden noch die Schilder aufgestellt und Markierungen angebracht. Wie versprochen, ist der Weg aber schon jetzt – vor Weihnachten – wieder freigegeben worden. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch der obere Fußweg erneuert. Er ist jetzt wieder bequem barrierefrei nutzbar – ein Pluspunkt für alle, die mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind.

Der neue Geh- und Radweg, der sich vom „Grauen Turm“ bis zur Verlängerung der „Rheinallee“ erstreckt, schließt eine Lücke im Radwegenetz entlang des Rheins zwischen Mainz und Bonn. Der etwa 640 Meter lange Abschnitt wurde als drei Meter breiter, bituminös befestigter Weg angelegt. Besonderheit: Eine helle Deckschicht sorgt für bessere Sichtbarkeit und Nutzungssicherheit.

„Mit dieser Maßnahme stärken wir sowohl den überregionalen Radtourismus als auch die Naherholung vor Ort“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. „Es freut mich besonders, dass der Weg pünktlich fertiggestellt werden konnte – das ist ein Gewinn für Engers und die Region.“