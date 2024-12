Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von wwa

HAMM – Neues Format „Treffpunkt Politik“: CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder zeigt sich kämpferisch.

Auf Einladung der Gemeindeverbände Wisserland und Hamm besuchte der CDU-Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Gordon Schnieder das Kulturhaus in Hamm und stellte sich den Fragen der interessierten Zuhörer aus den Verbandsgemeinden Wissen und Hamm. Mit dem neuen Format „Treffpunkt Politik“ kommen interessierte Mitglieder und Bürger in einen direkten Austausch mit Abgeordneten und Spitzenpolitikern aus Mainz.

Unter dem Motto „Bereit für eine neue Zeit“ stellte Schnieder in einer klaren und kämpferischen Rede seine Ideen für Rheinland-Pfalz vor und sparte dabei nicht an Kritik an der aktuellen Landespolitik. „Wir werden gemeinsam das Land in eine gute Zukunft führen, ohne die Menschen zu überfordern. Schluss mit Stillstand, wir sind bereit für eine neue Zeit“, so Schnieder.

Robert Leonards, Vorsitzender der CDU Wisserland, moderierte die Fragerunde und ging gleichsam auch auf aktuelle Themenschwerpunkte der Landespolitik in Rheinland-Pfalz ein. Der Parlamentarier Gordon Schnieder überzeugte auch hier: „Wir müssen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Regionen eingehen, darum ist mir ein Besuch in den einzelnen Landesteilen so wichtig!“

Neben aktuellen Themen, wie die Zukunft der Krankenhausversorgung und den kommunalen Finanzausgleich wurde auch das Zukunftsthema gleichwertiger Lebensverhältnisse im Kreis Altenkirchen thematisiert. Sowohl CDU-Spitzenkandidat Schnieder als auch CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Robert Leonards wollen sich hier für eine gute lokale Daseinsvorsorge stark machen

Im Namen der CDU-Gemeindeverbände Wisserland und Hamm bedankten sich Robert Leonards und René Schrinner bei Gordon Schnieder für seinen überzeugenden Besuch in Hamm. „Ein gelungener Abend mit einem hochmotivierten Spitzenkandidaten, der für konkrete Lösungen steht, statt leerer Worthülsen“, so die beiden Organisatoren abschließend.