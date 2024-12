Veröffentlicht am 20. Dezember 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Clara Sophie Keller glänzt über 60 Meter Hürden

Bei den Hallenwettkämpfen in Troisdorf wuchs die noch elfjährige Clara Sophie Keller (Altersklasse W12) über sich hinaus. Überlegen gewann sie die 60 Meter Hürden mit persönlicher Bestzeit in legendären 10,04 s. Sie lief damit die mit Abstand beste Zeit in der Altersklasse W12, die jemals in der Halle über 60 Meter Hürden im Rheinland gelaufen wurde. Im 60 Meter Sprint wurde sie Fünfte mit einer Zeit von 8,97 s. Ihre Zeit im Vorlauf von 8,86 s bedeutete ebenfalls eine persönliche Bestleistung. In der Altersklasse W 13 wurde Ida-M. Stein Vierte mit einer Zeit von 11,86 s über 60 Meter Hürden. Die 60 Meter sprintete sie in 9,38 s und wurde damit Sechste. Foto: