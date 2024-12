Veröffentlicht am 20. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Erstklassigkeit in Human Resource Management: Isabelle Kunert gewinnt den HR Student Award 2024

Herausragende wissenschaftliche Leistung und innovative Ansätze im Bereich Human Resource (HR) Management wurden ausgezeichnet: Isabelle Kunert von der Hochschule Koblenz ist die Gewinnerin des HR Student Award 2024 für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Der Umantis HR Student Award, der in diesem Jahr erstmals verliehen wurde, ehrte die besten und innovativsten Abschlussarbeiten im Bereich Human Resource Management und Human Resources-IT im gesamten D-A-CH-Raum (D-A-CH = Deutschland, Österreich, Schweiz). Studierende von Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein hatten im August 2024 die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten einzureichen.

Isabelle Kunert, Absolventin des Masterstudiengangs Human Resource Management an der Hochschule Koblenz, beeindruckte mit ihrer Masterarbeit zur Barrierefreiheit von Karrierewebsites. Diese Arbeit überzeugte nicht nur den betreuenden Professor, Prof. Dr. Christoph Beck, sondern auch eine hochkarätig besetzte Wirtschaftsjury.

Bereits in der Vorauswahl setzte sich Isabelle Kunert durch und wurde als eine der Top 25 eingeladen, ihre Arbeit in St. Gallen zu präsentieren. Höhepunkt des Wettbewerbs war die Abschlussveranstaltung Ende November, bei der die Top 5 vor der Finaljury und einem breiten Publikum ihre innovativen Ideen vorstellen durften. In jeder Etappe überzeugte Isabelle Kunert mit ihrer Fachkompetenz, ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft – und sicherte sich schließlich den ersten Platz.

Im Sinne der Initiatoren von Umantis zeigte Isabelle Kunert Leidenschaft für innovative Ideen und herausragende wissenschaftliche Ansätze, die dazu beitragen, die HR-Welt aktiv und maßgeblich mitzugestalten. Neben ihrem Studium am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz engagierte sich Isabelle Kunert über zwei Jahre hinweg als studentische Mitarbeiterin von Prof. Dr. Christoph Beck und unterstützte ihn bei seinen lehrenden und wissenschaftlichen Aufgaben.

Die Hochschule Koblenz gratuliert Isabelle Kunert herzlich zu diesem herausragenden Erfolg und ihrem außergewöhnlichen Engagement.

Mit dem Gewinn des HR Student Award 2024 hat Isabelle Kunert nicht nur ihre Exzellenz im Bereich Human Resource Management unter Beweis gestellt, sondern auch gezeigt, dass wissenschaftliche Arbeit und innovative Ideen ein zentraler Motor für die Weiterentwicklung der HR-Branche sind. Foto: kurzschuss photography GmbH/ Damian Imhof

Foto: Freut sich über den Preis: Isabelle Kunert (Bild Mitte) mit dem Umantis HR Student Award 2024.