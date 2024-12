Veröffentlicht am 20. Dezember 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Blutspende in Birken-Honigsessen

Die Rotkreuz-Bereitschaft Birken-Honigsessen kümmert sich seit 1962 intensiv darum, genügend Blutspender anzuwerben. Seither hat man 202 Spendetermine mit zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisiert. Insgesamt waren es 14 903 Personen, die unentgeltlich je einen halben Liter ihres „Lebenssafts“ zur Verfügung gestellt und damit viele Menschenleben gerettet haben. Am jüngsten Termin im Schulgebäude auf der Birkener Höhe beteiligten sich 48 Mehrfach- und ein Erstspender. Letzterer freute die Bereitschaft ganz besonders: „Sie haben eine große Verantwortung gezeigt und sind ein Vorbild für weitere Einsteiger!“. Mit dabei war auch Angela Ziller, zuständige Gebietsreferentin beim DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz/Saarland. Sie fand bei einem Gespräch während der Abwicklung des „Anzapfens“ deutliche Worte: „Der aktuelle Versorgungsstatus zeigt einen niedrigen Bestand bei den Negativpräparaten. Bei null negativ und A bzw. B negativ reicht der Lagerbestand nur für wenige Tage. Wir stehen vor einer herausfordernden Situation“. Dabei sind viele Menschen auf Bluttransfusionen angewiesen, sei es nach Unfällen, bei Operationen oder zur Behandlung schwerer Krankheiten. Ohne ausreichende Blutreserven können lebensrettende Behandlungen nicht gewährleistet werden. „Es liegt in unserer Verantwortung, im Freundes- und Bekanntenkreis für das Thema Blutspende zu werben. Bitte helfen Sie mit, indem Sie die Bedeutung der Blutspende kommunizieren und andere dazu animieren, sich ebenfalls zu engagieren“, fügte Frau Ziller an, verbunden mit einem Dank an alle Spender in Birken-Honigsessen und natürlich die vielen Rot-Kreuz Helfer vor Ort. Den nächsten Spendetermin hat man für Freitag, 27. Dezember 2024 wieder ab 16 Uhr in der örtlichen Schule angesetzt. Um eine Anmeldung wird gebeten ist aber nicht zwingend notwendig. (bt) Foto: Bernhard Theis