Veröffentlicht am 20. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann aus Neuwied lud Bürgerinnen und Bürger in den Landtag nach Mainz ein – Interessierte Bürgerinnen und Bürger waren herzlich eingeladen, an einer Führung durch den rheinland-pfälzischen Landtag und einem anschließenden Austausch mit Lana Horstmann, teilzunehmen.

Die Gästegruppe besichtigte zunächst das Landtagsgebäude mit Plenarsaal. Der Besucherdienst des Landtages erläuterte der Gruppe die Historie des Gebäudes und die Abläufe im Landtag. Anschließend folgte der Austausch mit der Abgeordneten, für ein gemeinsames Foto kam auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer hinzu. „Ich lade gerne in den Landtag ein, um vielen die Möglichkeit zu geben, einen besseren Einblick in die Arbeit von Politikerinnen und Politiker und auch um die Arbeitsweise des Landesparlaments kennenzulernen. Aber auch der direkte Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern ist wertvoll.“ so Lana Horstmann. Abschließend blieb den Teilnehmenden noch genügend Zeit, um die Mainzer Altstadt mit seinem schönen Weihnachtsmarkt auf eigene Faust zu erkunden.