Veröffentlicht am 20. Dezember 2024 von wwa

MAINZ – Vertreter der VG Römerberg-Dudenhofen zu Besuch im Landtag Rheinland-Pfalz

Vertreter der Verbandsgemeinde (VG) Römerberg-Dudenhofen, angeführt von Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice, folgten der Einladung des FREIE WÄHLER-Abgeordneten Patrick Kunz, den Landtag Rheinland-Pfalz in Mainz zu besuchen. Anlass des Besuchs war das zehnjährige Jubiläum der Verbandsgemeinde.

Nach einer entspannten Anreise mit dem Bus, während Kunz bewusst den ÖPNV nutzte, startete das Programm mit einer Führung durch das historische Deutschhaus, die vom Besucherdienst des Landtags geleitet wurde. Im Plenarsaal erhielten die Gäste spannende Einblicke in die parlamentarische Arbeit, darunter Informationen zu Wahlgrundsätzen, Sitzverteilungen und den Anforderungen für die Mitgliedschaft im Landtag.

Besonderes Interesse weckte die Tatsache, dass der Sitzungsdienst jedes Wort und jeden Zwischenruf protokolliert. Auf die Frage, warum keine digitalen Systeme verwendet werden, erklärte Kunz, dass die Technik dafür noch nicht ausgereift sei und das menschliche Gehör derzeit zuverlässiger arbeite.

Zu den weiteren Themen der Führung gehörten die Aufgaben des Landtagspräsidenten, die Zusammensetzung des Ältestenrats sowie historische Highlights wie die Fahne des Hambacher Festes.

In einer anschließenden Gesprächsrunde begrüßte Patrick Kunz die Besucher persönlich und betonte, wie wichtig es ihm ist, den Bürgerinnen und Bürgern aus seinem Wahlkreis Einblicke in die Arbeit des Landtags zu ermöglichen. Er teilte auch persönliche Erfahrungen aus seinem politischen Alltag und betonte: „Es macht mir große Freude, mich für die Belange der Bürger einzusetzen.“ Fragen zu seinem beruflichen Werdegang, der ihn über drei verschiedene Jobs in die Politik führte, beantwortete er offen.

Abgerundet wurde der Besuch mit einem gemeinsamen Mittagessen im Landtagsrestaurant, bevor die Gäste die Möglichkeit hatten, den Weihnachtsmarkt in Mainz zu besuchen. Für Patrick Kunz ging es währenddessen zurück in den politischen Alltag.

Der Besuch war für alle Beteiligten eine bereichernde und interessante Veranstaltung, die viele neue Eindrücke hinterließ. Text und Foto: ASK