Veröffentlicht am 20. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – „Alltagsmenschen“ besuchen Neuwied – Zwei Figuren bringen ersten Vorgeschmack an den Deich

Wer steht denn da am Rheinufer und duscht? Die „Alltagsmenschen“ kommen nach Neuwied! Ab April 2025 bereichern lebensgroße Betonskulpturen, die alltägliche Szenen auf künstlerische Weise inszenieren, die Neuwieder Innenstadt. Bis Ende Juni laden die Kunstwerke ein, den öffentlichen Raum neu zu entdecken. Die ersten beiden Figuren sind nun angekommen und bieten einen ersten Vorgeschmack.

„Die Duscher“ sind da

Bereits jetzt können sie bewundert werden: Zwei Skulpturen mit dem Titel „Die Duscher“ stehen seit kurzem auf dem Deichvorgelände, Höhe Schloßstraße. Wer aus der Ferne schaut, mag sich zunächst wundern und sie für „echte Menschen“ halten. Doch beim Näherkommen entwickeln die lebensgroßen Betonskulpturen ihre ganz eigene Wirkung und Dynamik. Sie sind eine künstlerische Inszenierung des Alltäglichen. Als berührende Momentaufnahmen zeigen sie, was leicht übersehen wird: das gelebte Leben in seiner reinsten Form – ungeschönt, aber nicht banal. Sie erinnern daran, wie wertvoll und schön die einfachen, oft übersehenen Momente des Lebens sind.

„Die Duscher“ sind nur der Auftakt einer ganzen Reihe von Alltagsmenschen, die die Innenstadt im Frühling bevölkern werden. Viele verschiedene Figuren ziehen dann in Neuwied ein. Jede einzelne ist eine Einladung, die Neuwieder Innenstadt neu zu entdecken. Die lebensgroßen Skulpturen sitzen auf einer Bank, sind vertieft in ein Gespräch oder genießen einfach den Moment. Sie laden dazu ein, sie zu umrunden, zu berühren oder nur in Ruhe zu betrachten. Und warum nicht einfach dazugesellen? Unter der dritten „Dusche“, können sich alle, die wollen, dazustellen und für Fotos posieren. So werden die menschlichen Figuren zu einem Teil des öffentlichen Lebens, zeigen die Schönheit des Alltäglichen und schaffen einen neuen „Photopoint“.

Aktionen zur Attraktivierung der Innenstadt

Die Alltagsmenschen reihen sich in eine Serie bereits erfolgreicher Aktionen zur Innenstadtbelebung ein. Projekte wie das World Street Painting, die Augmented-Reality-Erlebnisse „Dino City“ und ganz aktuell „Boah, Tannenbaum“ sowie die Sandskulpturen am Rhein haben bereits gezeigt, wie kreative Konzepte das Stadtbild verändern und Menschen in die Innenstadt locken können. Gefördert wird die Kunstaktion in Neuwied durch das Innenstadtprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes. Die Alltagsmenschen sind ein Projekt des Atelier Lechnerhof in Witten und wurden bereits in anderen Städten begeistert angenommen. Im kommenden Jahr machen sie dann die Neuwieder Innenstadt zu einem künstlerischen Erlebnis, das mit Sicherheit sowohl den Neuwiederinnen und Neuwiedern Freude bereitet als auch noch viele weitere Besucher anzieht.

Foto: Optimal für Schnappschüsse: Zwischen den beiden duschenden Figuren ist noch ein Plätzchen frei. Foto: Nathalie Schneider