WISSEN – 19. Jahreskalender des Wissener Stadtteil Köttingerhöhe

Für den Wissener Stadtteil Köttingerhöhe liegt jetzt der schon 19. Jahreskalender vor. Verfasser Bernhard Theis unternimmt auch in der Ausgabe für 2025 auf fünfzehn Seiten einen Rundgang durch die Ereignisse der jüngeren Zeit und stellt diese mit den dazugehörenden Texten auf rund 60 Bilddokumenten dar. Der bekannte Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil schmückt das Titelblatt in Zusammenhang mit der Einweihung der neuen Paffrather Eiche. Unter „Land und Leute“ geht es um ein von Uwe Büch organisiertes Treffen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern und Köttinger Volksschule (Geburtsjahrgänge 1949 bis 1953). Vergessen werden durfte nicht das Ableben von Ernst Klein, einem der markantesten Einwohner unserer Gemeinde. Die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ findet gleich mehrfach Erwähnung. Hier legt Theis besonderen Wert auf die Feier zur Verabschiedung der langjährigen überaus beliebten Leiterin Petra Müller-Loosen. Das 100-jährigen Bestehen des MGV „Zufriedenheit“ Köttingerhöhe wird mit einem Blick ins Festzelt Anfang Juni 1991 gewürdigt. Der Ski-Club feierte die Fußball-Europameisterschaft mit rauschenden Partys in seiner Brandeck-Hütte. Einzelheiten sind auf dem Kalenderblatt „Juli“ zu sehen. Melina Wendler aus Glatteneichen ist Wissener Jungschützenkönigin (ebenfalls Blatt „Juli“). Amateurastronom Peter Stinner steuerte ein wunderbares Foto des Kometen vom 22. Oktober zur Verfügung, aufgenommen vom Steimel aus. Im November findet der traditionelle Martinsumzug von der Kita zum Ski-Club-Gelände Platz. Das fast gesamte letzte Blatt ist der „Eichengruppe auf der Köttingerhöhe“ bei Paffrath gewidmet. Der Verfasser bedankt sich am Schluss bei allen, die ihn unterstützt haben, dies gilt im besonderen Hermann Stausberg für das wie immer gelungene Layout. Erhältlich ist der Kalender 2025 bei „Backstube Müller/Café Rödder“ an der Hachenburgerstraße in Köttingen und in „der Buchladen“, Maarstraße in Wissen. (bt) Fotos: Bernhard Theis