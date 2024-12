Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

HAHNSTÄTTEN – Raubüberfall auf Spielothek in Hahnstätten

Mittwoch, 18. Dezember 2024, in der Zeit von 01:25 bis 01:29 Uhr, kam es zu einem schweren Raub auf eine Spielothek in Hahnstätten. Die Bedienstete der Spielothek wurde beim Verschließen der Spielhalle von zwei männlichen Tätern vor der Tür abgepasst und zurück in das Gebäude gedrängt. Dort wurde sie bedroht und durch die beiden Täter erfolgte die Entwendung eines Tresors, mit den darin befindlichen Tageseinnahmen der Spielothek. Beide Täter flüchteten danach zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Täter trugen schwarze Hoodies mit Kapuzen und schwarze Schals und waren zwischen 20 und 25 Jahren alt und sprachen deutsch ohne Akzent. Die Kriminalpolizei Montabaur erbittet um Hinweise, wer im Umfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Quelle: Polizei