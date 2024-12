Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

BETZDORF – Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz in Betzdorf – Verursachter täuscht dreist Rentnerin

Dienstagnachmittag, 17. Dezember 2024 ereignete sich gegen 17 Uhr ein Auffahrunfall an der Ausfahrt des Aldi-Parkplatzes in Betzdorf. Der Mann, der auf die Mercedes C-Klasse der 79-jährigen Frau aufgefahren war, händigte ihr einen Zettel mit seinen vermeintlichen Personalien und Telefonnummer aus. Die nahm die Daten gutgläubig an. Später stellte sich jedoch heraus, dass die gemachten Angaben frei erfunden waren, weder die Person, das Kennzeichen noch die Telefonnummer sind existent. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle: Polizei