Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

POLCH – Weihnachtlicher Waffelverkauf der Montessorischule Sonnenschein

Am dritten Adventswochenende haben Schüler der Freien Montessorischule Sonnenschein die Gelegenheit genutzt und Spenden für ihre Schule gesammelt. Auf dem Parkplatz des Unterwasser-Restaurants La Mer in Neuwied, direkt neben dem großen Weihnachtsbaumverkauf, konnten sich Interessierte über die Montessorischule informieren und leckere Waffeln genießen. „Das Interesse der Bürger war groß und wir haben viele Gespräche über die Umsetzung der Montessori-Pädagogik und die neuen Möglichkeiten an der Montessori-Realschule+ in Polch geführt,“ erklärt Ramona Erwen, Vorsitzende des Trägervereins Montessori-Zentrum Sonnenschein e.V. „Auch unsere Schüler hatten großen Spaß beim Zubereiten und Verkaufen der selbst gemachten Waffeln.“ Viele Interessierte konnten dabei zum nächsten Infoabend zur Neugründung der Montessori-Realschule+ am 14. Januar 2025 eingeladen werden.”

Schulanmeldungen jetzt möglich: Mit der Schulgründung der Montessori-Realschule+ am neuen Standort in Polch erhält die Region eine neue Bildungsalternative. Noch bis Ende Januar können interessierte Eltern ihre Kinder für das Schuljahr 2025/2026 anmelden. „Im Einzelfall bieten wir eine Hospitation in unserer Grundschule zum Kennenlernen der Montessori-Pädagogik an,” erklärt Erwen.

Anmeldungen zum Elternabend bitte unter: sekretariat@sonnenschein-montessori.schule. Weitere Informationen zur Montessori-Realschule+: https://www.sonnenschein-montessori.schule/realschule/. Text und Foto: Sandra Schäfer