Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weihnachtsfeier des BC Altenkirchen – Gutes Essen, Ehrungen von treuen Mitgliedern und eine große Tombola machten den Abend unvergesslich.

Am 07.12. fand die alljährliche und allseits beliebte Weihnachtsfeier des BC Altenkirchen statt. Der Vorstandsvorsitzende Nicky Abegunewardene eröffnete die Feier und begrüßte die knapp 50 Teilnehmer. Wie es Tradition ist, werden auf der Weihnachtsfeier langjährige Mitglieder geehrt. So erhielten Alina Klassen für eine 10-jährige Mitgliedschaft, Jörg Theophil und Dennis Hilger für eine Mitgliedschaft von unglaublichen 30 Jahren eine Urkunde. Ebenfalls ging ein großer Dank an die großzügigen Sponsoren heraus, ohne die der Verein die beliebten Vereinsevents nicht in solch einem großen Rahmen feiern und die Mitgliedsbeiträge nicht so günstig anbieten könnte. Besonderer Dank gelten daher Stanztechnik Schulte, einem langjährigen Sponsor, der die Mannschaftstrikots schon im dritten Jahr infolge mitfinanziert, Jürgen Basse (KFZ- Sachverständigenbüro Basse) für eine jährliche Spende von 500 Euro und Mario John (Mario John Gartengestaltung) für eine großzügige Spende von 1.000 Euro im letzten Jahr, der als Dank dafür drei personalisierte Trikots vom Verein erhielt.

Im Anschluss an die Eröffnungsrede des Vorsitzenden gab es ein vielseitiges Buffet, was jeden Geschmack zufrieden stellte. Wie jedes Jahr sind Essen und Getränke für alle kostenlos. Nachdem jeder gut versorgt war, folgte das Highlight des Abends: Die Tombola. Die Vielfältigkeit der zu verlosenden Gegenstände war grenzenlos. Es gab viele Gesellschaftsspiele zu gewinnen, hochmoderne Scheibenkratzer mit LED-Lichtern, einen tragbaren Feuerlöscher, Gutscheine, natürlich auch Badmintonartikel und vieles mehr. Besonders begehrt waren die drei Hauptpreise. Als dritter Preis wurde ein Gutschein im Wert von 80 Euro für den KR-Shop in Köln verlost, der zweite Preis ist ein Must-have für jeden Badmintonspieler: eine Badmintontasche und der Hauptpreis war ein Badmintonschläger der beliebten Marke Yonex Astrox, dessen Gewinner sehr neidisch beäugt wurde.

Zusammen verbrachten die Vereinsmitglieder viele schöne Stunden miteinander, einige feierten zusammen in den zweiten Advent hinein. Nun ist die Weihnachtsstimmung allemal angekommen! Fotos: