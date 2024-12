Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

FREUDENBERG – Eine gute Nachricht für die Vorweihnachtszeit.

Während der vergangenen Spielzeit hat die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg e.V. für den Verein Timao e.V. geworben und im Zuschauerbereich eine Spendenbox aufgestellt. Die Begeisterung des Publikums über die Stücke des vergangenen Sommers schwappte dann direkt von den Geldbörsen über in die Spendenbox. So kam die rekordverdächtige Summe von 5.349,06 Euro zusammen. Bei der Übergabe im Spielerheim der Freilichtbühne in Freudenberg konnte Tim Halfer, der 1. Vorsitzenden von Timao e.V., sein Glück kaum fassen und bedankt sich sehr bei den Besuchern für ihre Großzügigkeit. Auch die Aktiven der Freilichtbühne freuen sich sehr, dass sie neben ihrer ehrenamtlichen Theatertätigkeit auch noch ein Zeichen setzen können für Mitmenschlichkeit und Achtsamkeit. Eine so wertvolle Initiative wie Tiamo erhält gerade in der Startphase durch die Präsentation auf der großen Bühne Aufmerksamkeit und wichtige Impulse. So kann Tiamo möglichst vielen Familien bald die so sehr nötige Zeit zur Erholung ermöglichen. Das ist gerade in der oft viel zu stressigen Vorweihnachtszeit eine wichtige Botschaft.

Timao möchte einen Ort schaffen, an dem Familien mit Angehörigen, die eine Beeinträchtigung haben, gemeinsam eine Auszeit vom fordernden pflegenden Alltag nehmen können. Durch das Angebot von Tiamo machen die Pflegenden und die Angehörigen eine einzigartige therapeutische Erfahrung. Weitere Informationen zu der Initiative gibt es unter: www.timao.info

Die Freilichtbühne Freudenberg bedankt sich bei allen Besuchern und Spendern und wünscht allen schöne Feiertage! Nächstes Jahr gibt es ein Wiedersehen. Dann mit der Komödie frei nach William Shakespeare „Die lustigen Weiber zu Windsor“ und mit „Es war einmal ???“ eine Detektivgeschichte im Märchenland. Eintrittskarten und Gutscheine für 2025 gibt es jetzt schon unter: www.freilichtbuehne-freudenberg.de

Foto vlnr, oben Kersten Schaab (Vorstand), Jochen Kretzer (Finanzen), unten Tim Halfer (Tiamo), Karina Schneider (Geschäftsführung)