Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Herrnhuter Kinderhaus öffnet voraussichtlich am 7. Januar wieder – Nach Großbrand: Für Krippe Übergangslösung gefunden

Am Montag hat in der Engerser Straße ein Gebäude in einem Innenhof gebrannt. Im Zuge des Einsatzes hat die Feuerwehr festgestellt, dass im Haus noch Asbest verbaut war. Um mögliche Risiken sorgfältig zu prüfen, werden in der benachbarten, von den Flammen nicht direkt betroffenen Kita „Herrnhuter Kinderhaus“ Proben genommen. Der Gutachter hat zudem vorgegeben, dass nach Auswertung der Messergebnisse und vor Wiederaufnahme des Betriebs eine Grundreinigung des Gebäudes vorzunehmen ist. Daher muss das Kinderhaus noch einige Tage geschlossen bleiben. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass es voraussichtlich nach den Weihnachtsferien am 7. Januar wieder öffnen wird.

Die im Brandhaus selbst befindliche Kinderkrippe der Herrnhuter ist dagegen auf absehbare Zeit nicht mehr nutzbar. Für die 20 dort betreuten Kinder ist aber zwischenzeitlich eine Übergangslösung gefunden worden: Ab dem 13. Januar findet in der „Gartenhalle“ auf dem Gelände eine Notbetreuung statt.