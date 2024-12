Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von wwa

HILGENROTH – Kita „Goldwiese“ erfüllt Kinderwünsche

Am 8. Dezember trafen sich die Kinder der „Kita Goldwiese“ mit ihren Familien zum Adventsgottesdienst in der evangelischen Kirche zu Hilgenroth. Es wurde vorgespielt, getanzt und viel gesungen. Das Stück „Engel verkünden die Geburt Jesu“ haben die kleinen Schauspieler mit Bravour gemeistert. Neben einem Eltern-Kind-Chor, der zwei einstudierte Lieder vortrug, gestaltete auch Pfarrer Triebel-Kulpe mit einem kleinen Esel den Gottesdienst mit. Eine lebendige Version von „Engel auf den Feldern singen“ (Sefora Nelson) war das Highlight der musikalischen Kooperation. Der gesamte Gottesdienst wurde von Sabine Stein an der Orgel begleitet.

Die Kollekte am Ende des Adventsgottesdienstes sollte, wie im vergangenen Jahr, für die Wunschbaumaktion der Tafel Altenkirchen gesammelt werden. Es kam eine stolze Summe zusammen, wovon schon am nächsten Tag von den Mitarbeiterinnen der Kita (Claudia Graben und Renata Eicker) Wunschzettel in Altenkirchen von den Wunschbäumen „gepflückt“ wurden. Es konnten Kinderwünsche, wie z. B. Puppen, Roller, Holzeisenbahn, Puppenwagen, Schaukelpferd usw. ermöglicht werden. Die Leitung bedankte sich herzlich bei den Kindern der „Kita Goldwiese“ und ihren Familien: nur gemeinsam können wir solche schönen Veranstaltungen meistern und sogar Herzenswünsche erfüllen!