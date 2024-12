Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Freudige Überraschung: Nikolaus besucht das DRK Seniorenzentrum

Große Freude und glänzende Augen erfüllten das DRK-Seniorenzentrum in Altenkirchen, als der Nikolaus höchstpersönlich einen Besuch abstattet. Die festliche Stimmung verbreitete sich schnell unter den Bewohnern, die gespannt auf den besonderen Gast warteten. Der Nikolaus ging in seinem traditionellen Gewand durch die weihnachtlich geschmückten Hausgemeinschaften und verteilte kleine Geschenkte an die Bewohner. Die Senioren freuten sich nicht nur über die Geschenke, sondern auch über die liebevoll vorbereiteten Nikolaus-Gedichte und Geschichten. Der Besuch des Nikolaus war zweifellos ein Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit im DRK-Seniorenheim und hinterließ viele strahlende Gesichter.