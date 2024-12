Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von wwa

ROTT – Sternsinger bringen den Segen nach Rott – „Erhebt eure Stimme!“

Auch in diesem Jahr sind die Sternsinger aus Rott in prächtigen Gewändern und mit leuchtenden Sternen unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+25“ bringen sie den Segen „Christus segne dieses Haus“ in die Häuser, sammeln Spenden und setzen sich damit für Kinderrechte weltweit ein.

Die Aktion Dreikönigssingen 2025 steht unter dem Motto „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“. Sie erinnert an die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die vor 35 Jahren Grundrechte für Kinder weltweit festgelegt hat. Noch immer gehen 250 Millionen Kinder, vor allem Mädchen, nicht zur Schule, und 160 Millionen müssen arbeiten, oft unter ausbeuterischen Bedingungen.

Die Sternsinger machen darauf aufmerksam, dass Kinderrechte wie Schutz, Bildung und Mitbestimmung gestärkt und umgesetzt werden müssen. Am Montag, 30. Dezember 2024, werden die Sternsinger den Segen nach Rott bringen. Wer noch mitmachen möchte, kann sich bei Denise Runden unter Tel. 02685/988457 melden. Unterstützen Sie die Sternsinger, die sich mit ihrem Engagement dafür einsetzen, Kinderrechte weltweit zu stärken. „Erhebt eure Stimme!“ – für Kinderrechte und eine gerechtere Welt.