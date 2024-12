Veröffentlicht am 20. Dezember 2024 von wwa

OBERIRSEN – Kindertagesstätte „Glockenspitze“ Altenkirchen – Kitakinder zu Besuch in der Kurswerkstatt „Nut und Feder“

Am Samstag fand die Vater-Kind Aktion der Kita Glockenspitze in Oberirsen statt. Gemeinsam mit Schreinermeister Frank Seifen trafen sich fünf Familien zum gemeinsamen Stelzenbau. Zu Beginn erklärte Seifen, wie aus einem Baum ein Brett oder ein Möbelstück entsteht. Er erklärte und zeigte den Kindern, dass man anhand der Jahresringe das Alter eines Baums bestimmen kann. Nach einer kurzen Einführung ging es los. Gespannt und voller Vorfreude machten sich die Kinder mit ihren Vätern ans Werk. Es wurde an der Tischkreissäge gesägt, an der Hobelbank gehobelt, geleimt, geschliffen und geschraubt. Nach circa zweieinhalb Stunden hielt jedes Kind sein eigenes paar Stelzen in der Hand. Die Begeisterung war groß, als diese im Anschluss auf dem Hof ausprobiert werden durften. Ein großer Dank ging an Frank Seifen, der mit viel Herzblut die Kinder für das Handwerk des Schreiners begeistert hatte.