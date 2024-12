Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

INGELBACH – Adventsfeier in der Kita „Rappelkiste“ in Ingelbach – Ein kreativer Nachmittag in der Weihnachtswerkstatt

Die Adventszeit ist eine besondere Zeit, die auch in diesem Jahr in der Kita Rappelkiste mit einer festlichen Adventsfeier für die Kinder und ihre Familien gefeiert wurde. Das Team hat mit viel Kreativität ein abwechslungsreiches Programm gestaltet, das alle Gäste begeisterte.

Bereits im Vorfeld übten die Kinder das stimmungsvolle Adventslied „Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt“, das sie voller Freude an diesem besonderen Tag vortrugen. Die Vorschulkinder bereiteten ein Gedicht vor, das sie mit Stolz präsentierten. Mit diesem Auftakt wurden die Gäste in die festliche Atmosphäre eingestimmt.

Nach einer warmen Begrüßung konnten die Familien mit ihren Kindern verschiedene Stationen der Weihnachtswerkstatt besuchen. Es entstanden wunderschöne Weihnachtsdekorationen wie selbstgemachte Kerzen aus Bienenwachs, Baumschmuck aus Modelliermasse, kleine Watteengel, Krippenbilder auf Fliesen und leuchtende Weihnachtsgläser.

Das Theaterstück vom kleinen Nikolaus rundete das Programm ab und begeisterte Groß und Klein. Neben der Bastelwerkstatt lud die Cafeteria mit warmen Getränken und Leckereien zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Ein herzliches Dankeschön ging an die Eltern, die mit einer Vielzahl an Köstlichkeiten das Buffet bereicherten. Mit dieser schönen Feier wurde die Adventszeit gemeinsam eingeläutet. Die fröhliche Stimmung, die strahlenden Augen der Kinder und die schönen Gespräche zeigten, dass dieser Tag allen in warmer Erinnerung bleiben wird.