Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

ZIEGENHAIN – Der Nikolaus besuchte Ziegenhain

Am Nikolaustag war es endlich so weit: Jedes Kind durfte den Nikolaus persönlich treffen und sich neben dem wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum ein Geschenk abholen. Besonders schön war es zu sehen, wie die Kleinsten mit strahlenden Augen ihre Geschenke in Empfang nahmen. Gemeinsam mit dem Nikolaus wurden fröhliche Weihnachtslieder gesungen, was für eine herzliche und festliche Stimmung sorgte.

Für Kinder, die es nicht geschafft haben, dabei zu sein, wartet das Geschenk im Bürgerhaus. Eltern können sich diesbezüglich an die Ratsmitglieder wenden. Ein herzliches Dankeschön galt allen Helferinnen und Helfern, die den Weihnachtsbaum dekoriert haben. Ein besonderer Dank ging an den Nikolaus (Nicco). Mit weihnachtlichen Grüßen Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend und der Gemeinderat