BERZHAUSEN – Neues Spielplatzprojekt bringt das Dorf zusammen

Ein beliebter Ort in der Ortsgemeinde Berzhausen/Strickhausen ist weiterhin der große Spielplatz. Leider mangelte es besonders im Sandbereich, wo sich gerade die Kleinkinder am liebsten aufhalten, an Schatten. Aufgrund der auch in Zukunft immer größer werdenden Gefahr der UV-Strahlen war es wichtig, hier etwas zu ändern. Der Dorfverschönerungsverein hat den Versuch gewagt, ein Sonnensegel über die DSEE (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt) überwiegend fördern zu lassen; und das mit Erfolg.

Dem Verein war es sehr wichtig, dass zur Umsetzung auf regionale Unternehmen, für die Metallpfosten und das Segel, zurückzugreifen. Der Aufbau wurde gemeinschaftlich mit den Dorfbewohnern an zwei Tagen umgesetzt. Hierzu hatte man einen Lkw-Fahrer, der ehrenamtlich unterstützte, sowie zwei Bagger und Trecker, die beim Ausgraben und Aufstellen geholfen haben.

Für Verpflegung im Sinne von Kaffee, Brötchen, warmer Fleischwurst und Kaltgetränken war gesorgt und Zeit für den ein oder anderen Plausch wurde sich gerne genommen. Ein großer Dank ging an alle Helfer, die mit Rat und Tat an diesem wichtigen Projekt mitgewirkt haben. Witterungsbedingt wird das Sonnensegel erstmalig im Frühjahr auf dem Spielplatz gespannt und den Kindern den Sommer über ein wenig mehr Schatten spenden.