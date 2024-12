Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – LandFrauen machen ihre Schmuckstücke jetzt selbst – Perlenfädeln leicht gemacht

Fädeln Sie einfach Perlen auf einen Faden, machen Sie zum Abschluss einen Knoten und schneiden Sie den überschüssigen Faden ab. Ganz so einfach ist es nicht, wie es besser geht und aussieht, können Sie beim LandFrauenverband Frischer Wind Bezirk Flammersfeld am 16. Januar 2025 in einem Workshop im Bürgerhaus Flammersfeld, Raum der Vereine im 1. Stock, kennenlernen. (Begrenzte Teilnehmerzahl) Unter Anleitung von Referentin Petra Schima lernen Sie die Grundlagen kennen, die Sie benötigen, um eigene Kreationen zu fädeln.

Erstellen Sie einzigartige Schmuckstücke nach Ihren Vorlieben. Ob Halskette, Armband oder Ring, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dieser Workshop eignet sich für Anfänger jeden Alters ohne Angst vor dem spitzen Ende einer Nadel.

Die benötigten Materialien sprechen Sie individuell mit der Referentin ab. Beginn um 17:00 Uhr. Dauer circa zwei Stunden. Bei weiterem Interesse können Zusatztermine abgesprochen werden. Verbindliche Anmeldung und Information unter Telefon 0157-54857459 oder landfrauen.flammersfeld@gmx.de