Veröffentlicht am 19. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Seniorenzentrum Altenkirchen Beethoven-Klavierkonzert erfreute die Bewohner

Die Musiker Heidrun Brenner (Altflöte und Gesang) und Thorsten Schmehr (Klavier) erfreuten die Bewohner des DRK-Seniorenzentrum im Café Mocca mit den zeitlosen Melodien von Ludwig von Beethoven. Das Konzert begann mit der Europa-Hymne (Freude schöner Götterfunken…) bei der die Bewohner den Gesang unterstützten. Die ergreifenden Töne der Mondscheinsonate und die kraftvollen Klänge der Sonate 8 „Pathétique“ brachten die Zuhörer zum Staunen und bei dem einen oder anderen auch eine Träne der Freude in die Augen.

Das Konzert dauerte etwa eine Stunde. Es wurde mit viel Applaus bedacht und hat einmal mehr gezeigt, wie sehr Musik die Seele berühren und Menschen zusammenbringen kann. Es war ein Ereignis, das sicherlich noch lange in der Erinnerung der Bewohner nachklingen wird. Ein ganz besonderer Dank galt den beiden Künstlern, die mit so viel Hingabe und Leidenschaft diesen Nachmittag in ein musikalisches Highlight verwandelten.