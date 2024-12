Veröffentlicht am 18. Dezember 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Ministerrat stellt Weichen für zielgerichtete, effiziente und transparente Umsetzung der Digitalstrategie für Rheinland-Pfalz

Der rheinland-pfälzische Ministerrat hat in seiner jüngsten Sitzung eine ressortübergreifende Entscheidungs- und Steuerungsstruktur zur Umsetzung der Digitalstrategie beschlossen. Die rlp-Digital-Governance ist das zentrale Instrument, um die strategischen Digitalisierungsziele der Landesregierung effektiv umzusetzen und ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad der Digitalisierungsmaßnahmen. Sie definiert klare Verantwortlichkeiten und koordiniert die beteiligten Akteure auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen. Die Umsetzung der Digitalstrategie wird künftig in einem zentralen Monitoring dokumentiert begleitet.

Der rheinland-pfälzische Ministerrat hat die Strategie „Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute“ im Oktober 2023 beschlossen. „Unsere Digitalstrategie unterstützt die digitale Transformation des Landes Rheinland-Pfalz und setzt den Rahmen für ganz unterschiedliche Entwicklungsfelder. Wir wollen die vielfältigen Potenziale digitaler Technologien nutzen, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, Innovationen zu fördern und die Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei folgen wir dem Grundsatz, dass der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung stehen muss. Digitalisierung ist also kein Selbstzweck, sondern schafft konkrete Mehrwerte für die Bürgerinnen und Bürger – und die Verwaltung selbst“, erklärte Digitalisierungsministerin Dörte Schall.

Zur Erreichung der Digitalisierungsziele setzt die Landesregierung auf moderne Steuerungsinstrumente und eine ressortübergreifende Zusammenarbeit. „Unsere Digitalstrategie bildet die Grundlage für eine noch stärkere Verankerung digitalen Denkens und Handelns in der Landesverwaltung und eine zielgerichtete Digitalisierung entlang der Etappenziele, die wir uns gemeinsam mit den Ressorts gesetzt haben. Unser Ziel ist es, die Vernetzung, die Steuerung und das Monitoring der Digitalstrategie so umzusetzen, dass die Digitalisierungsvorhaben der Landesverwaltung möglichst zügig, effizient, nutzerorientiert, transparent und sicher umgesetzt werden. Wo möglich, werden wir dabei Synergien erschließen“, so die Ministerin.

Bei der strukturierten und ressortübergreifenden Umsetzung der vielfältigen Digitalisierungsprojekte und Maßnahmen der Digitalstrategie nimmt das Digitalisierungsministerium eine wichtige Steuerungsfunktion ein. Zu den zentralen Steuerungsinstrumenten gehören das strategische Portfoliomanagement der Digitalisierungsprojekte im Digitalisierungsministerium und die Einführung eines zentralen Monitorings für bedeutsame Digitalisierungsvorhaben.