Veröffentlicht am 18. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Grüner Direktkandidat besucht Neuwieder Tierheim

Thorben Thieme informierte sich in einem ausführlichen Gespräch mit Sabrina Steger, Tierheimleiterin und erster Vorsitzenden des Tierschutzvereins Neuwied und Umgebung e. V., über die Arbeit der Tierschützer. Sabrina Steger hob die Leistung des Teams hervor und berichtete über den herausfordernden Arbeitsalltag der Tierpfleger.

„Tierschützer kennen kein Arbeitsende nach der Stechuhr, sondern wenn alle Tiere versorgt sind. Kommt zum Feierabend noch ein Notruf, fährt man nochmal raus.“ Probleme und Sorgen wie zunehmende Fallzahlen, steigende Kosten oder auch psychische Belastungen wurden erörtert. „Ohne die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer wären wir aufgeschmissen. Sie sind unser Rückgrat und Helfer in der Not.“

Thorben Thieme hörte sich alles interessiert an und sicherte zu, die Themen mit in seine politische Arbeit zu nehmen. „Ich habe Hochachtung vor der täglichen Leistung der Tierheime. Wir müssen in der nächsten Wahlperiode einen erneuten Anlauf unternehmen, um mit einer Verbrauchsstiftung eine stabile finanzielle Basis für sie zu schaffen“, hob der Vettelschoßer hervor.

Im Anschluss erfolgte ein Rundgang durch die verschiedenen Abteilungen, der auch zur Vertiefung der Themen genutzt wurde. Foto: Holger Wolf