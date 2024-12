Veröffentlicht am 18. Dezember 2024 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigung im Eingangsbereich einer Bankfiliale in Dierdorf

Am 15. Dezember 2024 wurde um 23:42 Uhr die Eingangstür einer Bankfiliale in der Königsberger Straße in Dierdorf durch einen Unbekannten beschädigt. Er versuchte, sich durch Tritte gegen die Glastür Zutritt zur Bankfiliale zu verschaffen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei