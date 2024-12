Veröffentlicht am 18. Dezember 2024 von wwa

GIELEROTH – Weihnachtliche Klänge beim VdK Ortsverband Altenkirchen

Eine abwechslungsreiche und kurzweilige Weihnachtsfeier hatten die Ehrenamtlichen des VdK Ortsverbandes Altenkirchen wieder auf die Beine gestellt, um die Mitglieder in vorweihnachtliche Stimmung zu bringen. Mit schön weihnachtlich gedeckten Tischen und Weihnachtsmusik wurden die Mitglieder empfangen. Nachdem der Vorsitzende Bruno Wahl die Mitglieder und die Gäste begrüßt hatte, gab die Singgemeinschaft Busenhausen mit ihrem Chorleiter Harald Gerhards einige Lieder zum Besten. Abwechslungsreiche Weihnachtslieder und modernes „Singgut“ wurden von den Anwesenden mit viel Applaus gewürdigt. Nach dieser Einleitung eroberten die Mitglieder das reichhaltige Kuchenbüfett inkl. der selbst dargebotenen Schnittchen. Im Anschluss daran erklärte Bruno Wahl, wie die kleinen Geschenke hergestellt wurden und wieviel Arbeit es für die Ehrenamtlichen war.

Dieses kleine Geschenk für jeden Anwesenden bestand aus jeweils einem Glas Holunderhonig und Weihnachtsmarmelade und einem Weihnachtsmannpinsel. Schön verpackt und verziert, stand dieses Geschenk an jedem Platz. Der hiesige Mundartdichter und Geschichtenerzähler, Walter Ochsenbrücher, erzählte den Anwesenden wie das Leben früher war, was er als Kind erlebt hatte und welche Begebenheiten und Streiche sich früher zugetragen hatten. Dieser Vortrag in plattdeutsch vorgetragen, kam gut an, nicht nur dass die VdK Mitglieder viel lachen mussten, sondern Walter Ochsenbrücher wurde auch mit viel Applaus beschenkt. Zwischendurch unterhielt das Duo „Schunkelpitter und kölsche Katti“ den Saal mit Weihnachtsliedern. Zum Schluss und mit einigen Worten vom Vorsitzenden in eigener Sache ging die Weihnachtsfeier zu Ende.