Veröffentlicht am 18. Dezember 2024 von wwa

KIRCHEIB – Weihnachtsfeier mit festlichem Programm

Am 12. Dezember 2024 wurde die diesjährige Weihnachtsfeier der Ortsgemeinde Kircheib durchgeführt. Die Ortsgemeinde hatte die Bürgerinnen und Bürger in die festlich geschmückte Mehrzweckhalle eingeladen. Der Frauenkreis Kircheib übernahm wie in jedem Jahr die Organisation und Durchführung der Feier. Bei Kaffee und Tee wurde selbstgebackenen Kuchen und herzhafte Schnittchen gereicht. Nach der Begrüßung durch Ortsbürgermeister Lothar Bellersheim wurden Vorträge von den Mitgliedern des Frauenkreises dargeboten. Frau von Bornstädt las eine Weihnachtgeschichte vor. Zwischen den Vorträgen wurde gemeinsam mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürger Weihnachtslieder gesungen. Anschließend überreichten die Damen vom Frauenkreis Kircheib im Namen der Ortsgemeinde jedem Anwesenden noch ein kleines Geschenk. Mit einem Glas Glühwein ging ein schöner, besinnlicher und gelungener Nachmittag zu Ende. Ortsbürgermeister Lothar Bellersheim