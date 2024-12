Veröffentlicht am 18. Dezember 2024 von wwa

OBERWAMBACH – Der Nikolaus besucht die Oberwambacher Kinder

Wer am 6. Dezember in den frühen Abendstunden mit dem Auto durch Oberwambach fuhr, sah mit hoher Wahrscheinlichkeit einen freundlich winkenden älteren Mann mit rotem Mantel. Natürlich spaziert der Nikolaus nicht durch die Straßen, um Autofahrer zu grüßen, sondern besucht die Oberwambacher Kinder und bringt ihnen ein kleines Präsent. An jedem Haus, in dem ein Kind wohnt, klopft er an oder klingelt. Viele Kinder warteten schon ungeduldig auf den alljährlichen Besuch, der seit über 30 Jahren von den Jugendfreunden Oberwambach geplant und organisiert wird. Anfangs wurde der Nikolaus in Oberwambach noch von Hans Muff, dem finster bekleideten Knecht des Nikolaus begleitet. Da aber die Oberwambacher Kinder immer lieb waren, wurde auf diese Gestalt sehr schnell verzichtet. Denn dem Nikolaus ist es besonders wichtig, dass sich kein Kind vor ihm zu fürchten braucht.

In diesem Jahr besuchte das Team der Jugendfreunde 70 Kinder bis zum Alter von zehn Jahren in der Ortsgemeinde. Alle erhielten eine Tafel Schokolade vom Nikolaus. Die Kinder der Vereinsmitglieder erhielten zusätzlich noch ein kleines weiteres Geschenk. In vielen Häusern bekam der Niklaus Gedichte erzählt oder Lieder vorgesungen, was den alten Mann sehr erfreute. Foto: Archiv BK – rewa