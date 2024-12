Veröffentlicht am 18. Dezember 2024 von wwa

PETERSLAHR – Nikolausfeier in Peterslahr

Viele Kinder aus Peterslahr und den umliegenden Ortschaften besuchten in diesem Jahr wieder die traditionelle Nikolausfeier. Mit hausgemachten Waffeln und Kinderpunsch saßen Groß und Klein in heimatlicher Atmosphäre im Gemeindehaus zusammen. Altbekannte Nikolauslieder wurden dank der musikalischen Begleitung am Keyboard gerne mitgesungen. Auch die Kinder hatten Freude daran, das Lied „Kling, Glöckchen“ mit Instrumenten zu begleiten. Besonders freute man sich über das märchenhafte Erzählen von Astrid, die die Kinder, für eine kurze Zeit in eine zauberhafte Welt versetzte. Am Ende verteilte der Nikolaus gemeinsam mit seinen Gehilfen, die mit Süßigkeiten gefüllten Tüten an die Kinder.