Veröffentlicht am 17. Dezember 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Verkehrsunfallflucht in Vettelschoß – Zeugenhinweise gesucht

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ist in der Marienstraße in Vettelschoß ein ordnungsgemäß geparkter Citroen im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt worden. Der Umfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken den PKW und hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug einen Zettel ohne Personalien und fehlerhafter Mobilfunknummer. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Quelle: Polizei