Veröffentlicht am 17. Dezember 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – „Weihnachtsfeier“ mal ein bisschen anders – Badmintonkids erleben Bundesligafeeling mit viel Action in Remagen

Dieser Ausflug an den Rhein hat sich am Vorabend des dritten Advents für das Nachwuchsteam echt gelohnt. Am letzten Heimspielwochenende des Jahres hatte der Bundesligist BC Remagen traditionell zu den „Weihnachtsspieltagen“ eingeladen – und da wurde wie immer einiges geboten. Neben einem äußerst spannenden Spiel gegen den thüringischen Verein „GutsMuts Jena“, gab es freien Eintritt für alle Kids, für jeden einen Schokonikolaus und eine Tombola für alle der über 100 Zuschauer.

Gut zwei Stunden bekamen die Westerwälder Spitzensport aus nächster Nähe geboten – mit vielen knappen Spielen und leider einer unglücklichen Niederlage des Heimvereins. Trotzdem war die Stimmung in der Halle bei Glühwein, Punsch und leckerem Kuchen super und für die Kids wurde es nach Spielende noch besser: Kaum war die letzte Partie vorbei, durften unsere Nachwuchsspieler die Courts in Beschlag nehmen. In echter Bundesligaatmosphäre wurde ausgiebig dem Ball hinterhergejagt und obwohl die Remagener Profis einen harten Spieltag hinter sich hatten, mischten sie sich unter die Kids und matchten noch lange mit – ein echtes Highlight für die Jungs und Mädels – sie waren am Ende kaum aus der Rheinhalle zu bekommen.

Richtig viel Glück hatte am Ende Til – er gewann bei der Tombola ein Heimtrikot und ging mit Leo spontan auf „Autogramm-Tour“. So hatten die beiden am Ende nicht nur einen aufregenden Tag vollgepackt mit Badminton erlebt, sondern auch noch die gesammelten Unterschriften der Heimmannschaft auf ihren Trikots verewigt. Super Aktion – vielen Dank an den BC Remagen, alle Spieler und das Cafeteriateam, das die Eltern und Fahrer mit guter Verpflegung bei Laune hielt…