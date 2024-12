Veröffentlicht am 17. Dezember 2024 von wwa

HACHENBURG – Das Geschenk in letzter Minute: die Wundertüte

Zu Weihnachten wird sie gern verschenkt: die Wundertüte der Hachenburger KulturZeit. Und die gute Nachricht ist: Selbst in letzter Minute, kurz vor der Bescherung, kann man sie zumindest online noch ausdrucken. Und was drin ist, wollt ihr wissen? Ihr Naseweis, ihr Schelmenpack … Einfach kaufen, öffnen und sich überraschen lassen.

Zum Inhalt verrät die Hachenburger KulturZeit nur so viel: Eine Karte für eine Kulturveranstaltung am Samstag, 22.2.2025, um 20 Uhr in der Stadthalle. Und irgendwas hat das mit dem Grimme Preis oder diversen Kleinkunstpreisen zu tun. Neben der Eintrittskarte stecken in der Wundertüte weitere große und kleine Überraschungen.

Die Wundertüte wird unterstützt von der Naspa und der Birkenhof Brennerei. Es gibt sie bei den Vorverkaufsstellen der KulturZeit in Hachenburg bei der Tourist-Information, Alter Markt 4-6, Tel.: 0 26 62 / 96 99 76-0, der Hähnelschen Buchhandlung, Wilhelmstr. 21, Tel.: 0 26 62 / 75 18 und bei Chill-Mode, Gewerbegebiet – Saynstraße 45, Tel.: 0 26 62 / 8 07 99 28 sowie in Westerburg im Zigarrenhaus Wengenroth, Neustraße, Tel.: 0 26 63/ 33 68. Bequem nach Hause liefert die Wundertüte der Wäller Markt. Wenn die Wundertüte online über www.hachenburger-kulturzeit.de oder ticket-regional.de gekauft wird, erhält man die Tüte am Abend der Veranstaltung.