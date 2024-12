Veröffentlicht am 17. Dezember 2024 von wwa

SEELBACH – Adventsfenster mit Besuch vom Nikolaus

Es war schon dunkel, als die ersten Gäste im Roten Haus eintrafen. Um das Warten auf den Nikolausbesuch etwas zu verkürzen, lagen Notenblätter auf den Tischen: Bei Kinderpunsch, Glühwein und Plätzchen wurde immer wieder gemeinsam gesungen. Den lebendigen Adventskalender in Seelbach wollte sich der Nikolaus nicht entgehen lassen, deshalb klopfte er pünktlich an die Tür. Der bärtige Mann wurde von strahlenden Augen begrüßt. Gespannt lauschten 18 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern, was er aus seinem goldenen Buch vorlas und ihnen persönlich zu sagen hatte. Natürlich kannte der Nikolaus, der übrigens Ratsmitglied Johan Reinhard verblüffend ähnlich sah, das Verhalten der Kleinen ganz genau.

Er berichtete von einer gut bestandenen Seepferdchen-Prüfung, dass einige Kinder besser auf das richtige Zähneputzen achten sollen und dass viele fröhlich, freundlich und mit vielen Ideen unterwegs seien. Der rührendste Moment des Abends war die freiwillige Abgabe eines Schnullers, sorgfältig verpackt in einer Dose, damit der alte Herr diesen auf seiner Reise sicher nehmen und einem Neugeborenen schenken kann.

Jedes Kind bekam eine Tüte mit einem Schoko-Nikolaus und bunter Knete, die man nach dem Backen sogar noch essen kann. Alle waren glücklich!

Zum Abschluss stellten sich die Kinder mit dem Nikolaus zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto auf und die Kleinen verabschiedeten ihn gut gelaunt. Als er sich wieder auf den Weg gemacht hatte, saß man noch eine Weile zusammen. Eine entspannte und gemütliche Feier ging zu Ende. Ein besonderer Dank ging an die Organisatoren sowie dem Kulturverein Rotes Haus, der alljährlich die Räume für diese Veranstaltung zur Verfügung stellt. Alle Fotos von der Nikolausfeier sind auf der Internetseite der Ortsgemeinde unter https://www.seelbach-wied.de/aktuelles/ zu sehen.