Veröffentlicht am 16. Dezember 2024 von wwa

REGION – Schutz, Zuflucht und Fürsorge für Frauen und Kinder – In einer gemeinschaftlichen Aktion spendeten der Lions Club Rhein-Wied und das Maritim Hotel Königswinter zusammen 4.000 Euro an das Haus Heisterbach in Königswinter.

Mit seinen Dankesworten verknüpfte Jochen Beuckers, Vorsitzender des Hauses Heisterbach, eine kurze Darstellung des allein auf Spenden basierenden Angebotes für schwangere und alleinstehende Frauen und ihre Kinder.

Als Ergänzung des Sozialsystems wird Frauen mit Kindern ein zeitlich begrenztes Zuhause, Hilfe in allen Lebenslagen und menschliche Zuwendung zuteil. Das Betreuungskonzept steht unter der Überschrift „Hilfe zur Selbsthilfe“ mit dem Ziel in ein normales, selbstbestimmtes Leben zurückzukehren.

Eberhard Mandel, Vorsitzender des Fördervereins des Lions Clubs Rhein-Wied bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Frau Nicole Klein für die zweckgerichtete Beteiligung von Edeka Klein in Bad Honnef an der Aktion „Leergut Tut Gut“ des Lions Clubs. Marktkunden können hier ihre Pfandbons spenden.

Das Maritim Hotel Königswinter unterstütze viele regionale Einrichtungen betonte Hoteldirektor Uwe Hanusch, sodass sowohl dieser Spendenzweck als auch das dahinterstehende „Team“ aus Lions und dem genannten Markt ihn dazu bewegten, den Basisbetrag auf die oben genannte Gesamtsumme aufzustocken. Diese Spendenübergabe schloss mit dem Versprechen, die Unterstützung für das Haus Heisterbach fortzusetzen.