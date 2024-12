Veröffentlicht am 16. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Besinnliche „Weihnachtsfeiern 67+“ kommen gut an – Neuwieder Senioren sorgen dreimal für ausgebuchtes Haus

Die Vorfreude auf Weihnachten erlebte in Neuwied einen besonderen Höhepunkt: In der Raiffeisen-Turnhalle kamen Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtgebiet zu drei stimmungsvollen „Weihnachtsfeiern 67+“ zusammen. Bei Kaffee, Kuchen und einem abwechslungsreichen Programm feierten sie gemeinsam – und das alles in einer adventlich ruhigen Stimmung, die den Zauber der Saison versprühte. Die Veranstaltungen waren mit insgesamt 750 Teilnehmenden restlos ausgebucht.

Mit einem herzerwärmenden Weihnachtsgedicht eröffnete Moderator Fredi Winter die Feiern und Oberbürgermeister Jan Einig hieß die Gäste mit einer festlichen Ansprache willkommen. Am Sonntag wurde die Veranstaltung zusätzlich von Pfarrer Scheinost mit einer feierlichen Botschaft bereichert. Das bunte Programm sorgte für beste Unterhaltung: Der Frauenchor Wollendorf (6. Dezember), der Frauenchor Gladbach (7. und 8. Dezember) und eine Kindertanzgruppe der Schlosstanzschule Sibylle Daumas brachten die Gäste zum Staunen. Das Gardetanzduo Christina und Tobias Esch, Rheinland-Pfalz-Meister 2024, begeisterte mit beeindruckenden Hebungen und Schrittkombinationen. Gefühlvolle Gesangseinlagen von Sina Anastasia aus Limburg an der Lahn und szenische Lesungen von Julia Becker und André Reber rundeten das adventliche Programm ab. Auch der Weihnachtsmann stattete zusammen mit seinem Rentier einen Besuch ab, um den Gästen süße Geschenke zu überreichen.

Die mitfeiernden Neuwiederinnen und Neuwieder genossen die besinnliche und fröhliche Atmosphäre sichtlich und bedankten sich oftmals schon im Laufe des Nachmittags für die gelungene Veranstaltung. „Einige hätten sich sogar noch mehr Zeit gewünscht, da die 2,5 Stunden wie im Flug vergingen und auch die Gespräche untereinander so viel Freude bereiteten“, freut sich Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing über die positiven Rückmeldungen. Für das kommende Jahr plant die Stadt Neuwied bereits, die Weihnachtsfeiern 67+ in einer größeren Räumlichkeit zu organisieren, um allen Interessierten einen Platz anbieten zu können. Ein herzlicher Dank gilt den engagierten Helferteams, die für die Bewirtung und Unterstützung während der Feiern sorgten und so zum Erfolg des kostenlosen Angebots beitrugen.

Foto: Auch Oberbürgermeister Jan Einig half bei der Bewirtung der Gäste mit. Foto: Susanne Thiele