Veröffentlicht am 16. Dezember 2024 von wwa

KIRCHEN – Kirchener Rathaus macht Weihnachtspause

Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen bleibt an Heiligabend und Silvester sowie am Freitag, 27. Dezember geschlossen. Betroffen sind auch das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle. Lediglich das Standesamt ist am Freitag, 27. Dezember von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ausschließlich für die Abholung von Sterbeurkunden besetzt. Eine persönliche Vorsprache ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Rufnummer 02741/688-810 möglich.

Die Verbandsgemeindeverwaltung weist darauf hin, dass das Rathaus mit allen publikumsrelevanten Bereichen (Bürgerbüro, Kfz-Zulassung, Standesamt) am Montag, 23. Dezember und am Montag, 30. Dezember sowie im neuen Jahr wieder ab Donnerstag, 2. Januar regulär zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar ist.

Das Stadtbüro Kirchen (Villa Kraemer) bleibt vom 23. Dezember bis 1. Januar durchgehend geschlossen.